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Kayseri U-14 Basketbol Ligi

Kayseri U-14 Basketbol Ligi’nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor’u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Gürkan İzgi, Kemal Vural


Adigespor: Ahmet Arda Boyraz, Ozan Berk Ünlü, Musa Gökay Akgül, Batuhan Coşkun, Ahmet Burak Küçükşahin - Bersis Şengül


Erciyes Koleji: Ahmet Bakır, Süleyman Mert Yıldırım, Mehmet Kayan, Durdu Safa Soytaş, Alper Arda Topaç - Yusuf Efe Bolat, Yakup Ekrem Tutan, Cemal Cindoruk, Doruk Güleç, Mücahid Dündar, Uygar Sungar, Kerem Karlıtekin


Periyotlar:


1. Periyot: 0-29 (Erciyes Koleji)


2. Periyot: 4-49 (Erciyes Koleji)


3. Periyot: 8-75 (Erciyes Koleji)


4. Periyot: 15-90 (Erciyes Koleji)

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