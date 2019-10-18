Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Gürkan İzgi, Kemal Vural

Adigespor: Ahmet Arda Boyraz, Ozan Berk Ünlü, Musa Gökay Akgül, Batuhan Coşkun, Ahmet Burak Küçükşahin - Bersis Şengül

Erciyes Koleji: Ahmet Bakır, Süleyman Mert Yıldırım, Mehmet Kayan, Durdu Safa Soytaş, Alper Arda Topaç - Yusuf Efe Bolat, Yakup Ekrem Tutan, Cemal Cindoruk, Doruk Güleç, Mücahid Dündar, Uygar Sungar, Kerem Karlıtekin

Periyotlar:

1. Periyot: 0-29 (Erciyes Koleji)

2. Periyot: 4-49 (Erciyes Koleji)

3. Periyot: 8-75 (Erciyes Koleji)

4. Periyot: 15-90 (Erciyes Koleji)