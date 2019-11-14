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Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi: Volkan Aksoyak Spor-TED Koleji: 78-30

Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi’nde TED Koleji ile karşı karşıya gelen Volkan Aksoy Spor Kulübü, baştan sona üstün oynadığı maçta parkeden 78-30 üstünlükle ayrıldı.

Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi'nde TED Koleji ile karşı karşıya gelen Volkan Aksoy Spor Kulübü, baştan sona üstün oynadığı maçta parkeden 78-30 üstünlükle ayrıldı.



Salon: Atatürk


Hakemler: Ozan Çalap, Fatmanur Gümüş


Volkan Aksoy Spor Kulübü: Halit Kerem Erkiletlioğlu, Mustafa Söğüt, İrfan Bora Akbıyık, Arda Erdoğan, Yılmaz Andaç


TED Koleji: İbrahim Kutay Arda, Arda Gültekin, Mahmut Arda Savaş, Necip Arda Gözüküçük,Tuna Genç


Periyotlar:


1. Periyot: 9-15 (Volkan Aksoy lehine)


2. Periyot: 13-39 (Volkan Aksoy lehine)


3. Periyot: 22-54 (Volkan Aksoy lehine)


4. Periyot: 30-78 (Volkan Aksoy lehine)

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