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Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-14 Futbol Ligi A grubu’nda şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, oldukça zorlandığı maçta Bayraktarspor’u ilk yarıda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri U-14 Futbol Ligi A grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Talasgücü Belediyespor, oldukça zorlandığı maçta Bayraktarspor'u ilk yarıda bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakem: Fulya Fırat


Talasgücü Belediyespor U-14: Alim Sancak, Samed Öner, Enes İl, Recep Gözütok, Talha Karaevli, Cemil Altuntaş, Kemal Karataş (Dk. 36 Hüseyin Arda Sağduç), Muhammed Güney, Nihat Doymuş (Dk. 66 Fatih Pilav), Anıl Güdek, Enes Çam (Dk. 42 Metehan Demirezen)


Bayraktarspor U-14: Seyit Cingöz, Kaan Çaltak (Dk. 54 Eray Genç), Yusuf Berkay Karaoğlu (Dk. 45 Ömer Burak Taşkanat), Akay Fatih Ekici, Ahmet Eren, Muhammet Salih Bayraktar, İsmail Yerlikaya, Buğra Özevci, Ayberk Ateş (Dk. 55 İhsan Ege Yaşlı), Janberk Nart Şimşek, Harun Reşit Kaya (Dk. 66 Muhammet Samed Alkaya)


Gol: Nihat Doymuş Dk. 7 (Talasgücü Belediyespor)

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