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Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk yarışı veren OSB Atletikspor, Kılıçaslan Yıldızspor’a 2-0 yenilerek 4.

Kayseri U-14 Futbol Ligi A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren OSB Atletikspor, Kılıçaslan Yıldızspor'a 2-0 yenilerek 4. hafta sonunda ilk yenilgisini almış oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakem: Barış Canateş


Kılıçaslan Yıldız U-14: Ali Doğan, Cihan Kaya, Bilal Bozdoğan, Eren Taşpınar, Hakan Uçar (Dk. 50 Mehmet Yıldız), Batuhan Sivritepe, Eren Şimşir, İsmail Çetin, Eray Kepenek, A.Kerem Yücel, M.Kaan Karaca


OSB Atletikspor U-14: Metehan Bölükbaşı, İsmet Avcı (Dk. 22 Polat Çetin Kaya), Ahmet Taha Öztürk (Dk. 20 Mahmut Eray Şahbaz), Hasan Taha Irmak, Furkan Sığırcı, Hasan Hüseyin Ertaş, Mert Ali Yıldız, Yasin Özkardaş, Ahmet Haklı, Çağan Zeki Doğan, Yakup Nazik (Dk. 60 Yiğit Uçak)


Goller: İsmail Çetin Dk. 16, Mehmet Yıldız Dk. 55 (Kılıçaslan Yıldız)

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