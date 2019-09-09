Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu'nde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Kocasinan Şimşekspor, 4. hafta maçında karşılaştığı Kalespor'u 3-0 ile geçti.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakem: Onur Aydın

Kocasinan Şimşek U-14: Ahmet Safa Tiryakioğlu,Süleyman Çetiner (Dk. 68 Mustafa Berk Özdoğan), Toygar Cingil, Umut Can Vatanbekçisi, Yusuf Çağlar Kefkir, Abdullah Tatay, Eren Karakaya (Dk. 23 Ahmet Yıldız), Nuh Enes Gökçek (Dk. 62 Yusuf Nas), Yusuf Talha Dokgöz (Dk. 47 Ali İhsan), Berkay İbiş, Onur Bağcı (Dk. 48 Ahmet Can Çakmak)

Kayseri Kalespor U-14: Resul Ünal, Bahattin Eker (Dk.23 Arda Arıcıoğlu), Çağdaş Baran, Ali Kaan Yiter (Dk. 64 Meriç Göktaş), Batuhan Dikmen, Muhammed Ali Çankaya, Taha Boydak, Mustafa Yılmaz, Mustafa Demir, Kadir Uğur, Enes Yağmur (Dk. 51 Emir Bayazıt)

Goller: Yusuf Talha Dokgöz Dk. 21, Ali İhsan Dk. 50, Berkay İbiş Dk. 56 (Pen.) (Kocasinan Şimşekspor)