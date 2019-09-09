Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan 4.
Kayseri U-14 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 4. hafta karşılaşmasında İncesu Erdemspor, alt sıralarda bulunan rakibi Kayserigücü'nü 6-0 yenerek üç puana uzandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakem: Oğuzhan Ekici
İncesu Erdemspor U-14: Muhammet Furkan Kıymaz (Dk.67 Atik Taha Berber), Fevzi Alkn, Mustafa Efe Seval, Gürkan Gökduman, Ali Tosunoğlu, Melih Taha Ocak, İsmail Karpuz, Orhan Hasan Narin (Dk. 55 Ahmet Cemil Tiryaki), Bayram Kaplan (Dk. 43 Mehmet Akif Tosun), Ahmet Yiğit Akbaş (Dk. 45 Eren Efe Tosun) , Emirhan Turan (Dk.52 Ahmetcan Coşkun)
Kayserigücü U-14: Yusuf Kaan Çavuş, Arda Yıldız, Duhan Taştan, Eren Kocabaş, Sena Korkmaz, Ömer Can Açıkgöz (Dk. 58 Arda Turan), Musa Gül (Dk. 70 Hürkan Eray), Enes Varinlioğlu, Cemal Efe (Dk.41 İbrahim Erdoğan), Umut Koca (Dk. 26 Murat Erdoğan), Burak Çalış (Dk. 41 Bora Eser)
Goller: Emirhan Turan Dk. 14, İsmail Karpuz Dk. 30, 33 ve 56, Orhan Hasan Narin Dk. 40, Mehmet Akif Tosun Dk. 68 (İncesu Erdemspor)