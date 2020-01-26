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Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta maçında tam bir gol düellosuna sahne olan maçta Gültepespor ile İncesu Erdemspor takımları 4-4 berabere kaldı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Yusuf Adsalmış, Özgür Ceyran, Oğuzhan Döner


Gültepespor: Kürşat Bulut, Ege Giren, Baran Şahin, Yusuf Demir, Ahmet Ata, Mustafa Hasgül, Berkan (Dk. 25 Utku Topaloğlu) (Dk. 55 Deniz Kaya), Sabri Çakır, Yasin Demir, Emir Duman, Levent Ercan (Dk. 40 Arda Akbulut)


İncesu Erdem: Muhammet Furkan Kıymaz, Ekber Kağan Şimşek, Fevzi Alkan, Yasin Karaca, Anıl Bedir, Ahmet Cemil Tiryaki (Dk. 36 Bayram Kaplan), Mehmet Emin Bülbül, İsmail Karpuzx, Melih Taha Ocak, Emirhan Turan (Dk. 65 Mustafa Efe Seval)


Goller: Mustafa Hasgül Dk. 10, Emir Duman Dk 31 , Yasin Demir Dk. 42 , Utku Topaloğlu Dk. 55 (Gültepespor), İsmail Karpuz Dk. 25 , 30 ve 45 , Mehmet Emin Bülbül 68 (İncesuspor)

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