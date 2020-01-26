Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu ilk hafta maçında Kocasinan Şimşekspor ile karşılaşan OSB Atletikspor sahadan 2-1 galibiyet ile başlayarak Play-Off'a üç puan ile başladı.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Emin Çolak, Hakan Cankı, Mustafa Boylu

OSB Atletikspor: Muhammed Berat Yılmaz, Mert Ali Yıldız, İsmail Can Öcal, Hasan Taha Irmak, Ahmet Taha Soytürk, Furkan Sığırcı, Polat Çetin Kaya, Hasan Hüseyin Ertaş (Dk. 55 Ethem Eren), Burak Altıntaş, Çağan Zeki Doğan, Yasin Özkardaş (Dk. 60 Mahmut Eray Şahbaz)

Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Sefa Tiryakioğlu, Ahmet Can Çakmak, Toygar Cıngıl, Murat Can Korkmaz, Abdullah Tatay, Muhammed Korkmaz, Ali İhsan Altan, Yusuf Taha Dokgöz, Onur Bağcı, Berkay İbiş (Dk. 50 Süleyman Çetiner), Ahmet Yıldız (Dk. 60 Dursun Ali İçcan)

Goller: Muhammed Korkmaz Dk. 50 (Kocasinan Şimşekspor), Burak Altıntaş Dk. 20 , Polat Çetin Kaya Dk. 35 (OSB Atletikspor)