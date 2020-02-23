İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Ligi Play-Off Grubu’nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor’u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6’ya çıkardı.

Kayseri U-14 Ligi Play-Off Grubu'nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor'u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6'ya çıkardı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Muhammed Emin Çolak, Gülhanım Güven, Zeliha Uyrun


OSB Atletikspor: Muhammed Berat Yılmaz, Burkan Şaman (Dk. 55 Hasan Sait Okuyucu), İsmail Can Öcal (Dk. 60 Ethem Eren), Hasan Taha Irmak, Ahmet Taha Soytürk, Furkan Sığırcı, Yakup Nazik (Dk. 48 Rasim Çelik), Mert Ali Yıldız, Burak Altıntaş, Çağan Zeki Doğan, Yasin Özkardeş (Dk. 50 Ahmet Haklı)


İncesu Erdemspor: Muhammet Furkan Kıymaz, Yasin Karaca, Ekber Şimşek (Dk. 36 Mustafa Efe Seval), Fevzi Alkan, Ahmet Yiğit Akbaş (Dk. 57 Enes Musa Karaağaç), Anıl Bedir, Bayram Kaplan (Dk. 36 Emirhan Turan), Mehmet Emin Bülbül (Dk. 60 Ahmet Cemil Tiryaki), İsmail Karpuz, Melih Taha Ocak, Gürkan Gökduman (Dk. 48 Orhan Hasan Narin)


Goller: Burak Altıntaş Dk. 40 ve 66 , Çağan Zeki Doğan Dk. 43 (OSB Atletikspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.