Kayseri U-14 Futbol Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Ligi Play-Off Grubu’nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor’u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6’ya çıkardı.
Kayseri U-14 Ligi Play-Off Grubu'nun ikinci haftasında karşılaştığı İncesu Erdemspor'u 3-0 mağlup eden OSB Atletikspor puanını 6'ya çıkardı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Muhammed Emin Çolak, Gülhanım Güven, Zeliha Uyrun
OSB Atletikspor: Muhammed Berat Yılmaz, Burkan Şaman (Dk. 55 Hasan Sait Okuyucu), İsmail Can Öcal (Dk. 60 Ethem Eren), Hasan Taha Irmak, Ahmet Taha Soytürk, Furkan Sığırcı, Yakup Nazik (Dk. 48 Rasim Çelik), Mert Ali Yıldız, Burak Altıntaş, Çağan Zeki Doğan, Yasin Özkardeş (Dk. 50 Ahmet Haklı)
İncesu Erdemspor: Muhammet Furkan Kıymaz, Yasin Karaca, Ekber Şimşek (Dk. 36 Mustafa Efe Seval), Fevzi Alkan, Ahmet Yiğit Akbaş (Dk. 57 Enes Musa Karaağaç), Anıl Bedir, Bayram Kaplan (Dk. 36 Emirhan Turan), Mehmet Emin Bülbül (Dk. 60 Ahmet Cemil Tiryaki), İsmail Karpuz, Melih Taha Ocak, Gürkan Gökduman (Dk. 48 Orhan Hasan Narin)
Goller: Burak Altıntaş Dk. 40 ve 66 , Çağan Zeki Doğan Dk. 43 (OSB Atletikspor)