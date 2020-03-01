Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Play-Off Grubu’nun üçüncü hafta maçında lider Erkiletspor’u 3-1 mağlup eden İncesu Erdemspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
Kayseri U-14 Play-Off Grubu'nun üçüncü hafta maçında lider Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden İncesu Erdemspor ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Resul Kural, İlker Özbayburtlu Seyit Burhanettin Şahan
İNCESU ERDEMSPOR: İskender Yıldırım, Yasin Karaca, İbrahim Ayata (Dk. 65 Ahmet Can Coşkun), Fevzi Alkan (Dk. 45 Ekber Kağan Şimşek), Ahmet Yiğit Akbaş (Dk. 36 Mustafa Efe Seval), Anıl Bedir, Ali Tosunoğlu, Mehmet Emin Bülbül (Dk.52 Bayram Kaplan), İsmail Karpuz, Melih Taha Ocak, İsmail Gök (Dk. 36 Orhan Hasan Narin)
ERKİLETSPOR: Hamdi Konrener (Dk. 36 Osman Feyza), Fikri Aslantaş, Alparslan Bozkurt (Dk. 60 Osman Bilal Karakuş), Yahya Solmaz, Taha Toprak, Ali Altuner, Malik Çelik, Yasin Depan (Dk. 36 Ali Taşbaş), Miraç Utku (Dk. 50 Efecan Eken), Enes Tülay, Hayrettin Karabulut
GOLLER: Malik Çelik Dk. 25 (Erkiletspor), Melih Taha Ocak Dk. 10 ve 65 , İsmail Karpuz Dk. 12 (İncesu)