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Kayseri U-14 Ligei Play-Off Grubu

Kayseri U-14 Play-Off Grubu’nun üçüncü haftasında güçlü rakibi Kayseri Şekerspor’u 1-0 mağlup eden OSB Atletikspor, liderliğin yeni sahibi oldu.

Kayseri U-14 Play-Off Grubu'nun üçüncü haftasında güçlü rakibi Kayseri Şekerspor'u 1-0 mağlup eden OSB Atletikspor, liderliğin yeni sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Cankı,Caner Ünal, Mehmet Ali Can


OSB Atletikspor: Metehan Bölükbaşı, Burkan Şaman, İsmail Can Önal (Dk. 45 Mahmut Eray Şahbaz), Hasan Taha Irmak, Ahmet Taha Soytürk, Hasan Sait Okuyucu (Dk. 36 Hasan Hüseyin Ertaş), Yakup Nazik (Dk. 36 Polat Çetinkaya), Mert Ali Yıldız (Dk. 52 Ahmet Haklı), Burak Altıntaş, Çağan Zeki Doğan, Yasin Özkardaş (Dk. 65 Mert ali Ateş)


Kayseri Şekerspor: Ubeydullah Karakaya, Furkan Gülce, Kerem Bozkuş, Oğuzhan Şervanlı, Gürkan Yaşar, Osman Susam, Egem İvecan, Eren Yiğit, Rahman Güneri, Erhan Duman


GOL: Yakup Nazik Dk. 10 (OSB Atletikspor)

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