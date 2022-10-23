Kayseri U-14 Ligi C Grubu ekiplerinden Gültepespor, ligin 2.
haftasında oynadığı maçta Sungur FK'yı 5-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Erkilet 1 Nolu Saha
Hakem: Furkan Saltık
Sungur FK U-14: Cihangir Kösex, Furkan Temel (Mustafa Koçak), Yusuf Can Aslan (M.Esat Yılmaz), Emre Bulut, Barış Ayyıldız Yiğit Mustafa Can (Ömer Adıgüzel), U.Efe Çakmak (Onur Kaan Erdemci), Berat, Kadir, Rüzgar Efe Orhan, Emirhan Akçakoca
Gültepespor u-14: Yasin Rençber, Mustafa Dağdeviren, Mustafa Sarıçam, O. Efe Karakaya, Eyyüp Han Çakal, Emre Durmuş, Emir Tuna, Mehmet Ali Düz, Arda Şan, Kaan Buğra Erol, Furkan Eren
Goller: Yiğit Mustafa Can (Dk.6), Onur Kaan Erdemci (Dk. 46) (Sungur FK), Furkan (Dk. 17), Kaan Buğra Erol (Dk.48, dk. 50 ve dk. 55), M.Ali Düz (Dk. 60) (Gültepespor U-14)