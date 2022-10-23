İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri U-14 Ligi

Kayseri U-14 Ligi C Grubu ekiplerinden Gültepespor, ligin 2.

haftasında oynadığı maçta Sungur FK'yı 5-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.


Stat: Erkilet 1 Nolu Saha


Hakem: Furkan Saltık


Sungur FK U-14: Cihangir Kösex, Furkan Temel (Mustafa Koçak), Yusuf Can Aslan (M.Esat Yılmaz), Emre Bulut, Barış Ayyıldız Yiğit Mustafa Can (Ömer Adıgüzel), U.Efe Çakmak (Onur Kaan Erdemci), Berat, Kadir, Rüzgar Efe Orhan, Emirhan Akçakoca


Gültepespor u-14: Yasin Rençber, Mustafa Dağdeviren, Mustafa Sarıçam, O. Efe Karakaya, Eyyüp Han Çakal, Emre Durmuş, Emir Tuna, Mehmet Ali Düz, Arda Şan, Kaan Buğra Erol, Furkan Eren


Goller: Yiğit Mustafa Can (Dk.6), Onur Kaan Erdemci (Dk. 46) (Sungur FK), Furkan (Dk. 17), Kaan Buğra Erol (Dk.48, dk. 50 ve dk. 55), M.Ali Düz (Dk. 60) (Gültepespor U-14)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.