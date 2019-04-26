Kayseri U-14 Ligi şampiyonu Kocasinan Şimşek, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Klasman gruplarında ilk iki sırayı alan takımların katıldığı U-14 Play-Off Grubu son haftasında en yakın takipçisi OSB Atletikspor'u 4-0 yenen Kocasinan Şimşekspor, Kayseri şampiyonu olarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Mimarsinan Serkent Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Kocasinan Şimşekspor, maçın 5. dakikasında kazandığı penaltı atışını Dursun Erdem ile gole çevirdi. Aynı oyuncunun 29. dakikada attığı gol ile maçın ilk yarısı 2-0 Kocasinan Şimşekspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da rakibi önünde etkili bir futbol ortaya koyan ekip Cem Çelebi ve Mehmet Tek'in golleri ile maçı 4-0 gibi farklı bir skor ilei kazandı. Bitiş düdüğünü ardından sahada büyük sevinç yaşayan oyuncular, bu sevinci taraftarları ile paylaştı.

Kocasinan Şimşekspor Antrenörü Murat Öztaş, iyi hazırlandıkları ligi şampiyon olarak tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öztaş, ''Geçen sezon kendi sahamızda bizi yenerek şampiyon olan Atletikspor'u bu kez kendi sahasında yenerek biz şampiyon olduk. Bu durum bize daha anlamlı geldi. Türkiye Şampiyonası'nda iddialıyız. Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz'' dedi.