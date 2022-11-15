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Kayseri U-14 Ligi'nde 11 maçta 85 gol atıldı

Kayseri’de Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi’nde 5.

Kayseri'de Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi'nde 5. haftada oynanan karşılaşmalar bol gollü geçti.


Geride kalan haftada Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi'nde oynanan 11 karşılaşmada futbolseverler tam 85 gol izlediler. Haftanın en gollü karşılaşması 16 gole sahne olan Kılıçaslan Yıldızspor'un Kayseri Demirspor'a karşı 14-2 kazandığı karşılaşma oldu.


Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi'nde 5. hafta sonuçları ise şu şekilde:


A Grubu


Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Güneşspor:8-0


Talasgücü Belediyespor-Anayurt Finalspor:3-0


Kayseri Şekerspor-Kocasinan Yemlihaspor:9-0


Develispor-Sanayi Esnafspor:3-0


B Grubu


Fatih Yurt SK-Bayraktarspor:8-0


Kılıçaslan Yıldızspor-Kayseri Demirspor:14-2


Kayseri Atletikspor-Sarızspor:5-0


Erkiletspor-Argıncık Esnafspor:10-0


İlbeyspor-Erciyesgücü:3-0 (H)


C Grubu


Sungur FK-Argıncıkspor:4-2


Spor A.Ş.-Hacılar Erciyesspor:3-2


Gültepespor-Cuma Uluçayspor:10-2


Ünsal Makine-Talas Denizspor:3-0 (H)

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