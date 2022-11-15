Kayseri U-14 Ligi'nde 11 maçta 85 gol atıldı

Kayseri'de Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi'nde 5. haftada oynanan karşılaşmalar bol gollü geçti.

Geride kalan haftada Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi'nde oynanan 11 karşılaşmada futbolseverler tam 85 gol izlediler. Haftanın en gollü karşılaşması 16 gole sahne olan Kılıçaslan Yıldızspor'un Kayseri Demirspor'a karşı 14-2 kazandığı karşılaşma oldu.

Savaş Kurt Sezonu U-14 Ligi'nde 5. hafta sonuçları ise şu şekilde:

A Grubu

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Güneşspor:8-0

Talasgücü Belediyespor-Anayurt Finalspor:3-0

Kayseri Şekerspor-Kocasinan Yemlihaspor:9-0

Develispor-Sanayi Esnafspor:3-0

B Grubu

Fatih Yurt SK-Bayraktarspor:8-0

Kılıçaslan Yıldızspor-Kayseri Demirspor:14-2

Kayseri Atletikspor-Sarızspor:5-0

Erkiletspor-Argıncık Esnafspor:10-0

İlbeyspor-Erciyesgücü:3-0 (H)

C Grubu

Sungur FK-Argıncıkspor:4-2

Spor A.Ş.-Hacılar Erciyesspor:3-2

Gültepespor-Cuma Uluçayspor:10-2

Ünsal Makine-Talas Denizspor:3-0 (H)