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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor’u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Tolga Selvi, Esra Yılmaz, Mustafa Boylu


Argıncık Esnafspor: Burak Mutlu, Efe Gül, Adem Yılmaz *x, Emirhan Tahta ( Dk. 49 Sedat Solak), Taner Tak, Ali Balkan, Mehmet Tanrıkulu, Semih Üzel, Ahmet Gökmen ( Dk. 25 Serhat Mert), Mustafa Çakır ( Dk. 20 Burak Akkoyun), Ramazan Ozon ( Dk. 59 Burak Keleş)


Demirspor: Recep Özmen, Semih Arslan, Eray Kara, Emre Arslan, Berkay Uzun, Eren Sağdıç, Umut Duran, Mehmet Baran, Melih Bağcı, Ömer İlhan, Mustafa Durmuş Çelebi


Goller: Burak Akkoyun Dk. 50 ( Argıncık Esnafspor ) , Mustafa Durmuş Çelebi Dk. 28 ve 31 ( Demirspor )

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