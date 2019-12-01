Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor’u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.
Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Demirspor, güçlü rakibi Argıncıkspor'u 2-1 yenerek lige üç puan ile başladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Tolga Selvi, Esra Yılmaz, Mustafa Boylu
Argıncık Esnafspor: Burak Mutlu, Efe Gül, Adem Yılmaz *x, Emirhan Tahta ( Dk. 49 Sedat Solak), Taner Tak, Ali Balkan, Mehmet Tanrıkulu, Semih Üzel, Ahmet Gökmen ( Dk. 25 Serhat Mert), Mustafa Çakır ( Dk. 20 Burak Akkoyun), Ramazan Ozon ( Dk. 59 Burak Keleş)
Demirspor: Recep Özmen, Semih Arslan, Eray Kara, Emre Arslan, Berkay Uzun, Eren Sağdıç, Umut Duran, Mehmet Baran, Melih Bağcı, Ömer İlhan, Mustafa Durmuş Çelebi
Goller: Burak Akkoyun Dk. 50 ( Argıncık Esnafspor ) , Mustafa Durmuş Çelebi Dk. 28 ve 31 ( Demirspor )