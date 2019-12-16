Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda Talasgücü ile karşılaşan Kılıçaslanyıldızspor, sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak 3. hafta sonunda ligde puan ile tanıştı.

Stat Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Kadir Çelikbaş, Muhammed Can Hanedar, Murat Ahi

Kılıçaslan Yıldızspor: Rasim Akgündüz, Eray Kepenek, Eren Yılmaz, Mehmet Yıldız ( Dk. 50 Kaan Karaca), İsmail Ardıç, Süphan Topçu( Dk. 30 Muhammed Akcan), Abdurrahman Kendir, Mehmet Aslan (Dk. 42 Doğan Gündoğdu) ( Dk. 61 Cihan Kaya ), İsmail Çetin, Nihat Can Ergün, Eray Alıcı *xxx

Talasgücü Belediyespor : Alim Sancak, Emre Afacan, Batuhan Karahan (Dk. 68 Recep Gözütok), Mehmet Aydemir, Yunus Daylak (Dk. 61 Talha Karaevli), Taha Alkan, Umut Balbal ( Dk. 40 Kemal Söylemez), Ömer Bulut Tosun, Furhan Arık ( Dk. 36 Emirhan Gökbaş), Efe Şahin, Hamza Çakır

Gol: Abdurrahman Kendir Dk. 60 ( Kılıçaslan Yıldızspor)