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Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan maçta Argıncık Esnasfpor’u 4-1 mağlup eden Kayseri Şekerspor, Play-Off’a yükselme adına dev bir adım attı.

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan maçta Argıncık Esnasfpor'u 4-1 mağlup eden Kayseri Şekerspor, Play-Off'a yükselme adına dev bir adım attı.


Stat Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Fulya Fırat, Fatih Yıldırım, Sema Çetin


Kayseri Şekerspor U-15: Çağatay Çakmak ( Dk. 58 Yasin Ak), Emre Mezgitli, Yunus Emre Yeşilbaş, Ömer Faruk Sekmen, Yusuf Uçar, Ömer Eren Akkoyun, Eren Akbul, Eren Akbul (Dk. 55 Mustafa Mert Urhan), Yusuf İçme (Dk. 63 Batuhan Güngör), Fatih Ümit Sarıca (Dk. 48 Eren Uçmak), Cihan Özşahin, Samet Ulusoy (Dk. 44 Arda Özdemir)


Argıncık Esnafspor U-15: Burak Mutlu, Taner Tak, Adem Yılmaz, Serhat Mert, Semiz Üzel, Ali Balkan, Ahmet Gökmen (Dk. 58 Sedat Solak), Efe Çakır (Dk. 40 Burak Keleş) , Burak Akkoyun, Ramazan Ozon, Ali Çelik (Dk. 40 Erdal Yıldırım)


Goller: Cihan Özşahin Dk 2 ve 5(pen) , Eren Akbul Dk. 20 , Arda Özdemir Dk. 52 (Şekerspor), Ramazan Ozon Dk. 40 (Argıncık Esnafspor)

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