Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan 3.
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Kayserigücü'nü 4-0 yenen Erkiletspor, yoluna namağlup olarak devam etti.
Stat Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Yakup Aksoy, Barışcan Ateş, Emre Ünlü
Erkiletspor: Arslan Murat, İlker Toprak, Gazi Hançer, Ahmet Kaan Bekdemir, Abdulbaki Öztoprak, Emircan Irmak, Enes Tulgay, Mikail Akdaş, Yusuf Şahin Yüksel, Melih Pınar, Hayrettin Karabulut
Kayserigücü: Önder Yıldız, Eser Ünal, Yahya Kocabaş, Kemal Çelik, Duğhan Taştan, Sami Korkmaz, Bekir Bozlak, Murat Çelik ( Dk. 36 Ömer Açıkgöz) , Feysal Halavi, Eren Muslu, Muhammet Erdoğan ( Dk. 34 Burak Çalış)
Goller: Melih Pınar Dk: 7 ve 18 , Mikail Akdaş Dk: 22 , Enes Tulgay Dk: 62 (pen) (Erkiletspor)