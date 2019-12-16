İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan 3.

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Kayserigücü'nü 4-0 yenen Erkiletspor, yoluna namağlup olarak devam etti.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Yakup Aksoy, Barışcan Ateş, Emre Ünlü


Erkiletspor: Arslan Murat, İlker Toprak, Gazi Hançer, Ahmet Kaan Bekdemir, Abdulbaki Öztoprak, Emircan Irmak, Enes Tulgay, Mikail Akdaş, Yusuf Şahin Yüksel, Melih Pınar, Hayrettin Karabulut


Kayserigücü: Önder Yıldız, Eser Ünal, Yahya Kocabaş, Kemal Çelik, Duğhan Taştan, Sami Korkmaz, Bekir Bozlak, Murat Çelik ( Dk. 36 Ömer Açıkgöz) , Feysal Halavi, Eren Muslu, Muhammet Erdoğan ( Dk. 34 Burak Çalış)


Goller: Melih Pınar Dk: 7 ve 18 , Mikail Akdaş Dk: 22 , Enes Tulgay Dk: 62 (pen) (Erkiletspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.