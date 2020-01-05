İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu’nda Play-Off’a kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Kayserigücü’nü 2-0 yenen Kayseri Kalespor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda Play-Off'a kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Kayserigücü'nü 2-0 yenen Kayseri Kalespor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Berkan Özkoçak, Esra Yılmaz, Aleyna Nur Karabulut


Kayseri Kalespor U-15: Samet Koç, Ahmet Yadigar, Ahmet Akkaya, Özgür Uludağ, Ali Kaya, Batuhan Dikmen, Ahmet Akgül (Dk. 42 Kadir Uğur), Enes Ural, Fahrettin Erdem, Mustafa Demir, Adem Yerli


Kayserigücü U-15: Önder Yıldız , Yahya Eren (Dk. 65 Duğhan Taştan), Murat Çelik, Eser Ünal, Vessal Halalvi, Sami Korkmaz (Dk. 69 Ömer Açıkgöz), Eren Muslu, Musa Güneş (Dk. 56 Burak Çalış), Emin Soner, Ali Ardıç, Kemal Çelik


Goller: Enes Ural Dk. 21 ve 60 , Fahrettin Erdem Dk. 30 (Kayseri Kalespor )

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.