Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu’nda Play-Off’a kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Kayserigücü’nü 2-0 yenen Kayseri Kalespor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda Play-Off'a kalma mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Kayserigücü'nü 2-0 yenen Kayseri Kalespor, önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Berkan Özkoçak, Esra Yılmaz, Aleyna Nur Karabulut
Kayseri Kalespor U-15: Samet Koç, Ahmet Yadigar, Ahmet Akkaya, Özgür Uludağ, Ali Kaya, Batuhan Dikmen, Ahmet Akgül (Dk. 42 Kadir Uğur), Enes Ural, Fahrettin Erdem, Mustafa Demir, Adem Yerli
Kayserigücü U-15: Önder Yıldız , Yahya Eren (Dk. 65 Duğhan Taştan), Murat Çelik, Eser Ünal, Vessal Halalvi, Sami Korkmaz (Dk. 69 Ömer Açıkgöz), Eren Muslu, Musa Güneş (Dk. 56 Burak Çalış), Emin Soner, Ali Ardıç, Kemal Çelik
Goller: Enes Ural Dk. 21 ve 60 , Fahrettin Erdem Dk. 30 (Kayseri Kalespor )