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Kayseri U-15 Futbol Ligi kura çekimi 7 Aralık'ta

Kayseri U-15 Futbol Ligi’nin kura çekimi 7 Aralık Cuma günü yapılacak.

Kayseri U-15 Futbol Ligi'nin kura çekimi 7 Aralık Cuma günü yapılacak.


Kayseri Futbol İl Temsilciliği yaptığı açıklama ile U-15 Futbol Ligi 2018-19 Sezonu fikstür çekiminin 7 Aralık Cuma günü yapacağını duyurdu. Bu ligde mücadele edecek olan takımların gerekli başvurularını yapmasının istendiği açıklamada fikstür çekiminin Sümer Amatör Evi'nde saat 17.00'da gerçekleştireleceği ifade edildi. U-15 Ligi 2018-19 sezonu maçlarının 22-23 Aralık tarihlerinde başlaması bekleniyor. Başvuru sayısına göre iki yada üç grupta tek devreli lig usulüne göre oynatılması planlanan maçlar sonunda toplam 6 takım play-off hakkı kazanacak. Play-Off'u şampiyon tamamlayan tek takım ise Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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