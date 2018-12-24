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Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan ilk hafta maçında Anadolu Yıldızları’nı 6-0 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor lige üç puan ile başladı.

Kayseri U-15 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan ilk hafta maçında Anadolu Yıldızları'nı 6-0 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Fulya Fırat **, Ahmet İnce **, Resul Kural **


Kocasinan Şimşekspor: Ömer, Kerem, Halil, Koray, Karahan, Mehmet, Abdulkadir, Oğuzhan, M.Bulut, Mustafa, Arda


Anadolu Yıldızları: Mustafa, Mertcan, Murathan, M. Volkan, Muhammed, Ayhan, Ünsal, Yusuf, O.Yangın, Aziz, Mehmet


Goller: Dk. 8, 53 Abdulkadir Söyler, Dk. 14, 26 Mustafa Bulut, Dk. 36 Arda Göküş, Dk. 60 Mesut Aktaş (Kocasinan Şimşekspor)

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