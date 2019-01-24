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Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor’u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.

Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor'u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.


Stat: Vali Muammer Güler


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Hakemler: Özgür Gök, Harun Soyeşik, Okan Ceylan


OSB Atletikspor U-15: Muhammed Yasin Atıcı, Tuğrul Çetin, Abdullah Arpaç, Şahin Çiftçioğlu, Abdülsamet Şimşek, Yusuf Tolu, Celal Çemç, İsmail Taşpınar, Eren Akçakoyunxxxx, Tarık Ceylan, Yusuf Aydoslux


Talasgücü Belediye U-15: Ali Ufkun, Uğur Arda*, TürkislamKonateke, Talha Karaevli , Adem Kaya, Nedim Alibaşoğlu, Yusuf Taha Alkan, Efe Samet Şahin, Melih Koç, Yusuf Safa Çetinkaya, İbrahim Tunca


Goller: Dk. 3, 18 Yusuf Aydoslu, Dk. 8, 14 Eren Akçakoyun, Dk.37,40 Abdullah Arpaç, Dk.60 Enes Temizyürek, Dk 68 İsmail Taşpınar (Atletik).

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