Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor’u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.
Kayseri U-15 Ligi A Grubu lideri OSB Atletikspor, hafta içi mesaisinde karşılaştığı TalasgücüBelediyespor'u 8-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.
Stat: Vali Muammer Güler
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
Hakemler: Özgür Gök, Harun Soyeşik, Okan Ceylan
OSB Atletikspor U-15: Muhammed Yasin Atıcı, Tuğrul Çetin, Abdullah Arpaç, Şahin Çiftçioğlu, Abdülsamet Şimşek, Yusuf Tolu, Celal Çemç, İsmail Taşpınar, Eren Akçakoyunxxxx, Tarık Ceylan, Yusuf Aydoslux
Talasgücü Belediye U-15: Ali Ufkun, Uğur Arda*, TürkislamKonateke, Talha Karaevli , Adem Kaya, Nedim Alibaşoğlu, Yusuf Taha Alkan, Efe Samet Şahin, Melih Koç, Yusuf Safa Çetinkaya, İbrahim Tunca
Goller: Dk. 3, 18 Yusuf Aydoslu, Dk. 8, 14 Eren Akçakoyun, Dk.37,40 Abdullah Arpaç, Dk.60 Enes Temizyürek, Dk 68 İsmail Taşpınar (Atletik).