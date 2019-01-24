Kayseri U-15 Ligi A Grubu’nda Play-Off yarışı veren Trabzon 3861spor, zayıf rakibi Erciyes İdman Gücü’nü karla kaplı zeminde 5-0yenerek mağlup ederek avantaj elde itti.
Kayseri U-15 Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Trabzon 3861spor, zayıf rakibi Erciyes İdman Gücü'nü karla kaplı zeminde 5-0yenerek mağlup ederek avantaj elde itti.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Ömer Faruk Karaduman, Kemal Deliktaş, Fulya Fırat
Trabzon 3861spor U-15: Gökhan Ayhan, Mustafa Kayaoğlu, Yahya Solmaz, Gökdeniz, Avni Yılmaz, Mithat Yüce, Mahmut Bozkurt, Bedirhan Şahan, Barış Çolak , Bahadır Emrahx, Serhat Şahbaz
Erciyes İdman Gücü U-15: Arda Hastopçu, Furkan Balcı , Ahmet Eren Yükselen , Efe Ersan , Mithat Korkmaz, Enes Hamdi Karaman , Abdullah Eren, Tufan Tüysüz , Yılmaz Aytaş , Furkan Üzel , Eyüphan Badem
Goller: Dk. 7,15,35 Bahadır Emrah, Dk.24 Serhat Şahan, Dk. 54 Barış Çolak (Trabzon 3861).