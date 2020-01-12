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Kayseri U-15 Ligi A Grubu

Kayseri U-15 Ligi A Grubu’nda oynanan son hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor’u 3-1 mağlup eden Argıncık Esnafspor, sezonu üç puan ile kapattı.

Kayseri U-15 Ligi A Grubu'nda oynanan son hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-1 mağlup eden Argıncık Esnafspor, sezonu üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Yakup Aksoy, Oğuzhan Bahçıvan, Onur Arifoğlu


Argıncık Esnasfpor: Burak Mutlu, Emirhan Tahta, Adem Yılmaz, Serhat Mert, Taner Tak, Ali Balkan, Buğra Gökmen, Burak Akkoyun, Semih Üzelx, Ramazan Ozon, Halil İbrahim Kabakçıoğlu


Kılıçaslan Yıldız: Rasim Akgündüz, Eray Kepenek, Kaan Karaca, Can Ergün, Mehmet Yıldız, Alper Erdoğan, İsmail Ardıç, Muhammed Acar, Muhammed Akkan, Abdurrahman Kendir, Eray Alıcı


Goller: Semih Üzel Dk. 20 , 32 ve 60 (Argıncık Esnafspor) , İsmail Ardıç Dk. 53 (K.Aslan Yıldızspor)

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