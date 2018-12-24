Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü, Ahmet İnci, Samet Uzun

Barogücü: Yakup, Kemal, Emin, Yusuf, Zekai, Eren, Murat, Mustafa, Bekir, Muhammed, Yaşar Mert

Kayseri Gençlerbirliği: Selim, Musa, Arda, Muhammed, Alperen, Kaan, Yusuf, Berk, Oktay, Ahmet, Berat

Goller: Dk.20 Mustafa Emir, Dk.25 Bekir Bozlak, Dk.60 Muhammed Faysal (Barogücü), Dk.6 ,45 Berat,( Kayseri Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Dk. 61 Eren Muslu (Barogücü)- Dk.90 Oktay Akın ( Kayseri Gençlerbirliği)