Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu’nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptıStat: Argıncık 2 Nolu SahaHakemler: Hakkı Batuhan Özlü xx, Ahmet İnci xx, Samet Uzun xxBarogücü: Yakup xx, Kemal xx, Emin xx, Yusuf xx, Zekai xx, Eren xx, Murat xx, Mustafa xxx, Bekir xxx, Muhammed xxx, Yaşar Mert xxKayseri Gençlerbirliği: Selim x, Musa x, Arda xx, Muhammed xx, Alperen xx, Kaan xx, Yusuf xx, Berk xx, Oktay xx, Ahmet xx, Berat xxxGoller: Dk.
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda ligin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile karşılaşanBarogücü zorda olsa rakibini 3-2 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü, Ahmet İnci, Samet Uzun
Barogücü: Yakup, Kemal, Emin, Yusuf, Zekai, Eren, Murat, Mustafa, Bekir, Muhammed, Yaşar Mert
Kayseri Gençlerbirliği: Selim, Musa, Arda, Muhammed, Alperen, Kaan, Yusuf, Berk, Oktay, Ahmet, Berat
Goller: Dk.20 Mustafa Emir, Dk.25 Bekir Bozlak, Dk.60 Muhammed Faysal (Barogücü), Dk.6 ,45 Berat,( Kayseri Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: Dk. 61 Eren Muslu (Barogücü)- Dk.90 Oktay Akın ( Kayseri Gençlerbirliği)