Kayseri U-15 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Muhammed Emin Çolak, Onur Aydın, Sema Çetin

Hacılar Erciyesspor: Emirhan Yüce, Nezir Kaan Cengiz, Batuhan Bağlamış, Mert Koç, Burak Avcı , Osman Söylemez, Mahmuthan Bayırbaşı (Dk. 41 Ahmet Kakillioğlu), Mehmet Çiftçibaşı, Talha Özyürek, Fatih Eroğlu, Bedirhan Teke

OSB Atletikspor: Mevlüt Çadır, Murathan Topakkaya, Mustafa Alp Yedikaya, Samet Şahin, İslam Ova, Anıl Çalış, Samed Yüksel, Enes Berkay Çetin, Özkan Ekici, Ege Irmak, Yusuf Aydoslu

Goller: Batuhan Bağlamış Dk. 10 , Ahmet Kakillioğlu Dk. 50 ve 60 (Hacılar Erciyes Gençlik)