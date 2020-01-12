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Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Ligi B Grubu’nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor’a 3-0 mağlup oldu.

Kayseri U-15 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor'a 3-0 mağlup oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Muhammed Emin Çolak, Onur Aydın, Sema Çetin


Hacılar Erciyesspor: Emirhan Yüce, Nezir Kaan Cengiz, Batuhan Bağlamış, Mert Koç, Burak Avcı , Osman Söylemez, Mahmuthan Bayırbaşı (Dk. 41 Ahmet Kakillioğlu), Mehmet Çiftçibaşı, Talha Özyürek, Fatih Eroğlu, Bedirhan Teke


OSB Atletikspor: Mevlüt Çadır, Murathan Topakkaya, Mustafa Alp Yedikaya, Samet Şahin, İslam Ova, Anıl Çalış, Samed Yüksel, Enes Berkay Çetin, Özkan Ekici, Ege Irmak, Yusuf Aydoslu


Goller: Batuhan Bağlamış Dk. 10 , Ahmet Kakillioğlu Dk. 50 ve 60 (Hacılar Erciyes Gençlik)

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