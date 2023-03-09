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Kayseri U-15 Ligi fikstür çekimi yapıldı

Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi, 27 takımın katılımı Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirildi.

Kayseri U-15 Futbol Ligi fikstür çekimi, 27 takımın katılımı Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirildi.


Bu hafta sonu başlayacak olan ligin fikstür çekimine TFF Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Futbol İltertipKomitesi ile birlikte ligde mücadele edecek olan 27 takımın temsilcileri katıldı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında takımlar 9'arlı üç ayrı gruba ayrıldı. Ligde maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak.


Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. Play-Off mücadelesi ise çapraz eşleşmeli eleme, ardından kalan 3 takım ise tek devre lig usulüne göre yapılacak. Burada başarılı olan iki takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Bu sezon ligde 2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular forma giyebilecek. Maçlar 35 dakikalık iki devre halinde oynanırken takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Kayseri U-15 Ligi'nde yapılan fikstür çekimi sonrasında gruplar ise şöyle oluştu:


A Grubu


Atletikspor


Anadalu Yıldızları


Argıncıkspor


Argıncık Esnaf


Anayurt Final


Güneşspor


Sarız Anadolu


Sungur FK


Spor A.Ş


B Grubu


Kocasinan Şimşek


Develispor


Develi Erciyesspor


Yahyalı Gençlerbirliği


İlbeyspor


Makfitspor


Başakpınar


Bayraktarspor


Demirspor


C Grubu


Gültepespor


Doğa Gençlikspor


Hacılar Erciyesspor


Kılıçaslan Yıldızspor


Talasgücü Belediye


Cuma Uluçayspor


Erkiletspor


Anadolu Gençlik


Kayseri Şekerspor

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