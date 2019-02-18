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Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez’in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Kayseri U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez'in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Aydoğan Mantar, Ömer Yalçın, Mehmet Türk


Saha Komiseri: Zehni Nergiz


Talasgücü Belediyespor: Ali Gülümser, Uğur Paşayiğit, Türkislam Konateke, Talha Karaevli, Adem Kaya, Efe Şahin (Dk.70 Anıl Güdek), Yusuf Safa, Tugay Bera, Melih Koç, Nedim Alibaşoğlu, İbrahim Tunca (Dk.60 Yusuf Alkan)


Erkiletspor: İsmail Timürcioğlu, Eren Yurdakan, Bahadır Sarıçiçek, Nurhak Özel, Hüseyin Yalçın, Ömer Kaya, Bekir Aslan (Dk.60 Kadir Ataş), Kağan İbili (Dk.62 Ahmet Ufuk), Ahmet Kaan (Dk.52 Muhammed Sefa), Orhan Balaban, Atila Sönmezx


Goller: 8,17 Atila Sönmez (Erkilet) Dk.38 Adem Kaya (Talasgücü)

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