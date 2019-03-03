Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu 3.
hafta karşılaşmasında Barogücü ile karşılaşan OSB Atletikspor rakibini 4-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Onur Öztal, İzzet Samur, Ayşe Melis
Barogücü U-15: Yakup, Şükrü, Mehmet, Mustafa, Yusuf, Zekai, Emin, Kemal, Muhammed, Eren, Furkan
OSB Atletikspor U-15: Muhammed, Tuğrul, Abdullah, Şakir, Abdulsamet, Yusuf Tolu, Enes, İsmail, Eren, Yusuf Aydoslu, Celal
Goller: Dk.30 İsmail, Dk.35 Yusuf Tolu, Dk.60 Enes, Dk.65 Eren (Kayseri OSB Atletikspor)