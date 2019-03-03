İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu 3.

hafta karşılaşmasında Barogücü ile karşılaşan OSB Atletikspor rakibini 4-0 yenerek puanını 7'ye yükseltti.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Onur Öztal, İzzet Samur, Ayşe Melis


Barogücü U-15: Yakup, Şükrü, Mehmet, Mustafa, Yusuf, Zekai, Emin, Kemal, Muhammed, Eren, Furkan


OSB Atletikspor U-15: Muhammed, Tuğrul, Abdullah, Şakir, Abdulsamet, Yusuf Tolu, Enes, İsmail, Eren, Yusuf Aydoslu, Celal


Goller: Dk.30 İsmail, Dk.35 Yusuf Tolu, Dk.60 Enes, Dk.65 Eren (Kayseri OSB Atletikspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.