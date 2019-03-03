Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu 3.
hafta karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor'u 3-0 yenen Kocasinan Şimşekspor galibiyet ile tanışmış oldu.
Stat Argıncık Stadı
Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Hüseyin Gencanxx, Mehmet Kaya
Talasgücü Belediye U-15: Ali Gülümser, Uğur Paşayiğit, Batuhan, Talha Karaevli, Adem Kaya, Türkislam Konateke, Yusuf Çetinkaya, Tugay, Melih Koç, Nedim Alibaşoğlu, Efe Şahin
Kocasinan Şimşekspor U-15: Ömer Büyükkatırcı, Hakan Mutlu, Halil Yönlü, Karahan Karahan, Hüseyin Özdeniz, Koray Demir, Apdülkadir Söyler, Mesut Aktaş, Mustafa Bulut, Mustafa Büyükçekiç, Mustafa Yıldırım
Goller: Dk. 9 Mustafa Büyükçekiç, Dk.28 ve 55 Mesut Aktaş (Kocasinan Şimşekspor)