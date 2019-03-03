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Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu 3.

hafta karşılaşmasında Talasgücü Belediyespor'u 3-0 yenen Kocasinan Şimşekspor galibiyet ile tanışmış oldu.


Stat Argıncık Stadı


Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Hüseyin Gencanxx, Mehmet Kaya


Talasgücü Belediye U-15: Ali Gülümser, Uğur Paşayiğit, Batuhan, Talha Karaevli, Adem Kaya, Türkislam Konateke, Yusuf Çetinkaya, Tugay, Melih Koç, Nedim Alibaşoğlu, Efe Şahin


Kocasinan Şimşekspor U-15: Ömer Büyükkatırcı, Hakan Mutlu, Halil Yönlü, Karahan Karahan, Hüseyin Özdeniz, Koray Demir, Apdülkadir Söyler, Mesut Aktaş, Mustafa Bulut, Mustafa Büyükçekiç, Mustafa Yıldırım


Goller: Dk. 9 Mustafa Büyükçekiç, Dk.28 ve 55 Mesut Aktaş (Kocasinan Şimşekspor)

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