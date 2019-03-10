Kayseri U-15 Play-Off Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4.
Kayseri U-15 Play-Off Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4. hafta maçında Talasgücü Belediyespor'u 4-1 yenerek 10 puana yükseldi.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Ömer Kılıç, Eren Macit
Saha Komiseri: İlyas Öksüz
Kayseri Şekerspor U-15: Yusuf Nazlı, Furkan, Deniz, Sadık, Mustafa, Mert, M.Alıcı, Melihx, Ömer, Emre, İlkay
Talasgücü Belediye U-15: Ali Gülümser, Uğur Paşayiğit, Batuhan Karahan, Talha Karaevli, Adem Kaya, Türkislam Konateke, Yusuf Çetinkaya, Tugay Bozoğluer Melih Koç , Nedim Alibaşoğlu, Efe Şahin
Goller: Dk.11,30 ve 61 Melih, Dk.50 Ömer (Şekerspor) Dk.48 Melih Koç (Talasgücü)