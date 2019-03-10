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Kayseri U-15 Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Play-Off Grubu’nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4.

Kayseri U-15 Play-Off Grubu'nda yoluna namağlup devam eden Kayseri Şekerspor, 4. hafta maçında Talasgücü Belediyespor'u 4-1 yenerek 10 puana yükseldi.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Ömer Kılıç, Eren Macit


Saha Komiseri: İlyas Öksüz


Kayseri Şekerspor U-15: Yusuf Nazlı, Furkan, Deniz, Sadık, Mustafa, Mert, M.Alıcı, Melihx, Ömer, Emre, İlkay


Talasgücü Belediye U-15: Ali Gülümser, Uğur Paşayiğit, Batuhan Karahan, Talha Karaevli, Adem Kaya, Türkislam Konateke, Yusuf Çetinkaya, Tugay Bozoğluer Melih Koç , Nedim Alibaşoğlu, Efe Şahin


Goller: Dk.11,30 ve 61 Melih, Dk.50 Ömer (Şekerspor) Dk.48 Melih Koç (Talasgücü)

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