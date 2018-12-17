Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu'nun son haftasında Trabzon 3861spor, ilk yarıda attığı gollerle Kayseri İdman Yurdu'nu 4-3 yenerek lige üç puan ile veda etti.

Stat: Argıncık 2 Nolu saha

Hakemler: Deniz Apaçık, Şükrü Sevim, Zafer Demir

Saha Komiseri: Veysel Yalçın

Kayseri İdman Yurdu U-16: Necati Ekren, Mustafa Sağlam, Mustafa Sancaktar, Can Kurt, Ali Taş, Gökay Andaç, Mustafa Aslan, Ali Osman, Berat Şahiner (Dk. 46 Oğuzhan Şirin), Oğuzhan Çınar, Efe Ünal

Trabzon 3861spor U-16: Gökhan Ayhan (Dk.57 Ömer Faruk Bilgin), Batihan, Zager Can Dikili, Mustafa Kocaoğlu (Dk. 64 Ali Rıza Gelen), Avni Gümüştepe, Seyit Furkan Ilgıner (Dk. 70 Seyit Meahmut Bozkurt), Bedirhan Şahan (Dk. 74 İsa Kdair Kara), Serhat Şahanx, Burak Çolak, Ali Osman Türkyılmaz

Goller: Dk. 7,13,35 Serhat Şahan, Dk. 28 Burak Çolak (Trabzon 3861) Dk. 53 Oğuz han Çınar, Dk. 68 ve 75 Oğuzhan Şirin) (Kayseri İ.Yurdu)