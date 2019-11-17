Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu’nda Play-Off iddiası devam eden Kılıçaslan Yıldızspor, 5.
Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off iddiası devam eden Kılıçaslan Yıldızspor, 5. hafta karşılaşmasında Argıncık Esnafspor'u 1-0 yenerek puanını 10'a çıkardı.
Stat Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Hacı Güverti, Yakup Aksoy, Meryem Kazaylele
Kılıçaslan Yıldızspor U-16: Barış Ertuğrul, Arda Biçer, Rasim Akgümüş, Mustafa Yıldız, Metehan Korkmaz, Murat Can, Semih Kurt, Abdurrahman Kendir, Emre Akkoyun (Dk. 65 Yunus Emre Akın), Kurtuluş Şaştım (Dk. 56 Muhammet Ceylan), Beşir Cingöz
Argıncık Esnafspor U-16: Erdal Tarcan, Süleyman Solak, Adem Yılmaz, Furkan Deveci, Onur Ünal, Buğra Gökmen, Burak Akkoyun, Emre Terler, Semih Üzel, Taner Tak, Ramazan Ozon
Gol: Semih Kurt Dk. 6 (Kılıçaslan Yıldızspor)