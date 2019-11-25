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Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu’nda Play-Off yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligin alt sıralarında yer alan Argıncık Esnafspor’u 5-2 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.

Kayseri U-16 Futbol Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligin alt sıralarında yer alan Argıncık Esnafspor'u 5-2 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Kadir Çelikbaş, Mustafa Kadıoğlu, Muhammed Can Hanedar


Argıncık Esnafspor: Buğra Aşık, Süleyman Solak, Adem Yılmaz, Emre Terler, Onur Kaan Ünal, Ali Balkan ( Dk. 61 Burak Mutlu ), Atakan Tokat, Semih Üzel ( Dk. 61 Taner Tak ), Eren Erdal Tarcan, Burak Akkoyun ( Dk. 70 Burak Keleş ), Ramazan Ozon


Anadolu Yıldızları: Mustafa Karaimam, Furkan Kılıç, Tehir Koç, Mertcan Kılıç, Muhammed Kaya, Mehmet Gül ( Dk. 75 Burak Efe ), Mesut Göçe ( Dk. 70 Abdullah Özbek), Yusuf Korkut, Emre Şahin, Seyit Okcun( Dk. 70 Abdulkadir Osun ), Mehmet Taş ( Dk. 45 Murathan Şimşek )


Goller: Onur Kaan Ünal Dk. 15 , Emre Terler Dk. 43 ( Argıncık Esnafspor ) , Emre Şahin Dk. 1, 5, 20, 53 ve 70 ( Anadolu Yıldızları)

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