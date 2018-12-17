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Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu’nda son hafta karşılaşmasında Barogücü ile karşılaşan Anadolu Yıldızları sahadan 5-1 galip ayrılarak ligi 16 puan ile 5.

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda son hafta karşılaşmasında Barogücü ile karşılaşan Anadolu Yıldızları sahadan 5-1 galip ayrılarak ligi 16 puan ile 5. sırada tamamladı.


Stat Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü, Ahmet İnci, Samet Uzun


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Anadolu Yıldızları U-16: Ertan Akgüneş, Seyit Buğra, Tevfik Kaya, Berkan Gök, Osman Göktürk, Burak Yolcu, Atakan Dursun, Emircan Bıyıklı (Dk. 56 Ünsal Bulut), Karahan Hamurcux, Can Polat, İsmail Aslantaş


Barogücü U-16: Önder Yıldız *, Samet Korkmaz *, Ali Sekmen *(Dk.17 Yaşar Mert **), Zekai Kepezkaya *, Emin Sayar *, Adem Halis *, Yusuf Şengül *,İbrahim Çetinkaya *, Enes Açıkgöz *, Mehmet Karahan *, Emir Tatlı *


Goller: Dk. 8,15 Karahan Hamurcu, Dk. 42 İsmail Aslantaş, Dk. 60 Atakan Dursun, Dk. 80 Osman Göktürk (Anadolu Yıldızları) Dk. 20 Yaşar Mert (Barogücü)


Kırmızı Kart: Dk. 32 Adem Halis (Barogücü)

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