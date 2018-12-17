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Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan son hafta maçında Play-Off’u garantileyen iki takım karşı karşıya geldi.

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan son hafta maçında Play-Off'u garantileyen iki takım karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlanınca Erkiletspor grubu 22 puan ile şampiyon, Talasgücü ise 21 puan ile kinci sırada tamamlamış oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Fulya Fırat, Okan Ceylan


Saha Komiseri: Ceyhun Yılmaz


Talasgücü Belediye U-16: Ali Gülümser, Yahya Bolat, Uğur Kahriman, Muzaffer Fındık, Hakan Güneş, Ali Gökşen, Muharrem Sahar, Cemal Doğan (Dk. 50 Abdüssamet San) Yusuf Safa, Onurhan Ünsal, Yunus Emre Mert


Erkiletspor U-16: İsmail Timuroğlu, Hüseyin Yalçın, Bahadır Sarıçiçek, Abdülbaki Öztoprak, Ahmet Özdemir, Ahmet Kaan, Taha Mert, Eren Yurdakan, Murat Atasavar (Dk. 69 Muammer Savaş), Bekir Arslan, Osman Atilla Sönmez


Goller: Dk. 25 Muharrem Sahar (Talasgücü) Dk. 44 Murat Atasavar (Erkilet)


Kırmızı Kart: Dk. 33 Osman Atilla Sönmez (Erkiletspor)

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