Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik sonuç ile Gültepespor oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı, Fatihhan Ayar, İbrahim Özlü

Gültepespor U-16: Merdan Kılıç, Enes Kılıç , Çağatay Arın, Işık Polat, Hasan Öztaş (Dk. 80 Berat Yıldırım), Rada Ceylan, Ahmet Can Yılmaz, Aslan Tokat, Emre Bayraktar, Alper Erdoğan, Furkan Çağlar

Talasgücü Belediyespor U-16: Ali Ufkun Gülümser, Emirhan Göktaş (Dk. 57 Yusuf Alkan), Hamza Çakır, Mehmet Aydemir (Dk. 41 Talha Karaevli), Koray Demir, Musa Burak Koçtürk (Dk. 78 Umut Balbal), Berat Toker (Dk. 41 Efe Samed Şahin), Mustafa Güneş, Ahmed Durak (Dk. 41 Zeki Metin), Şahin Çavuş, Ömer Tosun

Goller: Furkan Çağlar Dk. 21, Hasan Öztaş Dk. 36 (Gültepespor), Mustafa Güneş Dk. 55 (Talasgücü Belediyespor)