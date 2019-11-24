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Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan 6.

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 6. hafta karşılaşmasında rakibi Doğa Gençlikspor'u 4-1 gibi rahat bir skor ile geçen Gültepespor puanını 9'a çıkarttı.


Stat: Argıncık 2 No


Hakemler: Murat Ahi, Mehmet Kaya, Mustafa Boylu


Gültepespor: Mert Kılıç, Eren Arda Ceylan, Enes Kılıç, Çağatay Arın, Enes Türker Ünlü (Dk. 64 Harun Çelik), Hasan Öztaş ( Dk. 60 Emre Bayraktar), Aslan Tokat, Ömercan Yiğit, Ahmet Can Yılmaz ( Dk. 64 Alper Erdoğan), Furkan Çağlar, Işık Polat ( Dk. 64 Berat Yıldırım)


Doğa Gençlikspor: Oğuzhan Demirtaş, Hasan İnce, Mehmet Küpeli, Mert Bardak, Emirhan Karakoç, Halil Efendi Metin, Bedirhan Uyumaz, Nihat Can Önal, Tunahan Altun, Veli Özer ( Dk. 46 Umut Çelik), Davut Arıtan


Goller: Ahmet Can Yılmaz Dk. 10, 60 , Ömercan Yiğit Dk. 35, Furkan Çağlar Dk. 70 ( Gültepespor ), Halil Efendi Metin Dk. 14 ( Doğa Gençlik)

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