Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 6. hafta karşılaşmasında rakibi Doğa Gençlikspor'u 4-1 gibi rahat bir skor ile geçen Gültepespor puanını 9'a çıkarttı.

Stat: Argıncık 2 No

Hakemler: Murat Ahi, Mehmet Kaya, Mustafa Boylu

Gültepespor: Mert Kılıç, Eren Arda Ceylan, Enes Kılıç, Çağatay Arın, Enes Türker Ünlü (Dk. 64 Harun Çelik), Hasan Öztaş ( Dk. 60 Emre Bayraktar), Aslan Tokat, Ömercan Yiğit, Ahmet Can Yılmaz ( Dk. 64 Alper Erdoğan), Furkan Çağlar, Işık Polat ( Dk. 64 Berat Yıldırım)

Doğa Gençlikspor: Oğuzhan Demirtaş, Hasan İnce, Mehmet Küpeli, Mert Bardak, Emirhan Karakoç, Halil Efendi Metin, Bedirhan Uyumaz, Nihat Can Önal, Tunahan Altun, Veli Özer ( Dk. 46 Umut Çelik), Davut Arıtan

Goller: Ahmet Can Yılmaz Dk. 10, 60 , Ömercan Yiğit Dk. 35, Furkan Çağlar Dk. 70 ( Gültepespor ), Halil Efendi Metin Dk. 14 ( Doğa Gençlik)