Kayseri U-16 Futbol Ligi’nin ilk haftasında karşı karşıya gelen Argıncık Esnafspor ile Gençlerbirliği karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Kayseri U-16 Futbol Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya gelen Argıncık Esnafspor ile Gençlerbirliği karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Berkan Özkoçak, Tolga Selvi, Emre Ünlü
Aragıncık Esnafspor: Eren Erdal Tarcan, Süleyman Solak, Emre Terler, Emin Küçük (Dk. 39 Atakan Tokat), Onur Kaan Ünal, Ahmet Buğra Gökmen(Dk. 72 Burak Mutlu), Ahmet Güler, Burak Akkoyun, Taner Tak, Fukan Deveci, Adem Yılmaz
Gençlerbirliği: Murat Topuz, Arda Koçak, Muhammet Emin Şanlı, Alperen Bütüner, Musa Acıpınar, Batuhan Doğan, Kaan Uğurlu, Yusuf Çoban, Muhammet Selim Yalçın, Şükrü Koray Altuntaş, Berat Ekici
Goller: Burak Akkoyun Dk. 55 (Argıncık Esnafspor), Yusuf Çoban Dk. 4 (Gençlerbirliği)