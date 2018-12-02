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Kayseri U-16 Ligi B Grubu

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu’nda namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü, zayıf rakibi Kocasinan Gençlikspor’u 9-1 yenerek bitime 2 hafta akala Play-Off açısından önemli bir avantaj elde etti.

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Talasgücü, zayıf rakibi Kocasinan Gençlikspor'u 9-1 yenerek bitime 2 hafta akala Play-Off açısından önemli bir avantaj elde etti.


Stat Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü, Adem Kaygısız, Fazlı Işık


Saha Komiseri: Zihni Nargiz


Talasgücü: Ali Gülümser, Yahya Bolat, Uğur Kahriman, Adem Kaya (Dk. 73 İbrahim Ünal), Hakan Güleş (Dk. 44 Muzaffer Fındık) , Cemal Doğan, Muharrem Sahar, Onurhan Ünal, Abdüssamet San (Dk. 60 Ali Gökşen), Yusuf Safa, Emre Mert


Kocasinan Gençlik: Mustafa Altunbaş, Kubilay Çolak, Mustafa Bayındır, Serhat Sönmez, Can Aktaş, Raşit Ekinci, Davut Öğden, Talha Işık, Harun Gündüz, Anıl Durnacı (Dk. 36 Kaan Günendi), Furkan Çınar


Goller: Dk. 15,72 Yunus Emre Mert, Dk. 32,70 Muharrem Sahar, Dk. 48 Abdüssamet San, Dk. 60 Yusuf Safa Çetinkaya, Dk. 65,68 Muhammed Cemal Doğan, Dk. 76 İbrahim Ünal (Talasgücü) Dk. 52 Furkan Çınar (Kocasinan Gençlik)

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