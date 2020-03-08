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Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü’nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü'nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı, Merve Dağcı, Erkam Güler


Kayserigücü: Yakup Demir, Mehmet Akif Kaman, Şükrü Akkaz, Zekai Karakaya, Veysel Halluvi, Eren Muslu, Emir Sezer, Kemal Çelik, Furkan Kapucu, M. Eren Taflı, Üzeyir Keskin


Erkiletspor: İsmail Timurcuoğlu, İlker Toprak, Bahadır Sarıçiçek, Abdülbaki Öztoprak, Hüseyin Yalçın, Ömer Kaya, Bekir Arslan, Nurhak Özel, Ahmet Kaan Bekdemir, Melih Pınar, Osman Atilla Sönmez


Goller: Bahadır Sarıçiçek Dk. 40 , Ahmet Kaan Bekdemir Dk. 60 , Bekir Arslan Dk. 65 (Erkiletspor)


Kırmızı Kartlar: Şükrü Akkaz Dk. 70 , Akif Kaman Dk. 61 (Kayserigücü)

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