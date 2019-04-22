Kayseri U-16 Play-Off Grubu fikstürü çekildi

Kayseri U-16 Futbol Ligi klasman gruplarında ilk üç sırayı alan takımların Play-Off maçlarının fikstürü çekildi.
Bu sezon iki ayrı grupta 20 takım ile başlayan Kayseri U-16 Futbol Ligi'nde gruplarında ilk üç sırayı alan toplam 6 takımın katılacağı Play-Off fikstürü çekildi. Futbol İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre gikstür çekimi yapılan Play-Off maçları 1 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Müsabakalar sonrasında ilk iki sırayı alan takımlar ise Kayseri'yi U-16Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
Play-Off ilk hafta maçları şöyle:
Kılıçaslan Yıldızspor-OSB Atletikspor
Erkiletspor-Talasgücü Belediyespor
Kayseri Şekerspor-Kocasinan Şimşekspor