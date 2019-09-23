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Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan maçta zayıf rakibi Hacılar Erciyesspor önünde adeta gol olup yağan Kayseri Şekerspor, sahadan 10-0 gibi farklı bir skor ile galip ayrılırken ligin bitimine iki hafta kala Play-Off vizesini aldı.

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan maçta zayıf rakibi Hacılar Erciyesspor önünde adeta gol olup yağan Kayseri Şekerspor, sahadan 10-0 gibi farklı bir skor ile galip ayrılırken ligin bitimine iki hafta kala Play-Off vizesini aldı.


Stat: Erkilet 2 Nolu


Hakemler: Rıza Öztürk ***, Harun Soyeşik ***, Tolga Selvi ***


Kayseri Şekerspor U-17: Osman Tekkaş *** (Dk. 40 Yasin Ak *), Umut Cem ***, Mustafa Eren Zorlu *** (Dk. 67 Cihan Özşahin **), Mustafa Kırbaş ***, Mert Arısoy ***, Emre Fındık *** (Dk. 58 Mustafa Alıcı **), Emre Akdoğdu ***, Metin Çakıcı ***, Ahmet Işık *** (Dk. 40 Hüseyin Aksoy **), Ömer Faruk Karadoğan ***, İlkay Karakoç *** (Dk. 40 Melih Akça **)


Hacılar Erciyesspor U-17: Hakan Karakaya *, Nezir Kaan Cengiz * (Dk. 41 VeyselBatuhan Mert *), Eren Çitmen *, Ünal Arık *, Burak Deveci *, Erdem Semih Tuğrul *, Enes Çitmen *, Mehmet çiftçibaşı *, Burak Avcı *, Mehmet Emin Ocak * (Dk. 60 İsmail Bulut *), Butahan Afan * (Dk. 41 Hasan Tuğrul *)


Goller: Ahmet Işık Dk. 16, Metin Çakıcı Dk. 23, İlkay Karakaş Dk. 26 ve 29, Hüseyin Aksoy Dk. 52 ve 55, Emre Akdoğdu Dk. 70, Cihan Özşahin Dk. 72 ve 78, Melih Akça Dk. 74 (Kayseri Şekerspor)

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