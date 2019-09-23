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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor’u 5-2 mağlup eden OSB Atletikspor, ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynama hakkını elde etti.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor'u 5-2 mağlup eden OSB Atletikspor, ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynama hakkını elde etti.


Stat: Erkilet 1 Nolu


Hakemler: Kemal Hattatioğlu **, Kemal Deliktaş **, Abdülkadir Keğin **


OSB Atletikspor U-17: Muhammed Yasin Atıcı **, Yiğit Başaran Hava **, Yusuf Aydoğdu ** (Dk. 45 Emre Karakaya *), Muhammed Yasin Bilir **, İlhan Sefa Köroğlu **, Ali Çakıcı ** (Dk. 45 Yusuf Aydoslu ***), Ömer Yıldız ***, Tunahan Eroğlu ** (Dk. 41 Hamza Efehan *), Abdullah Mortaş ***, Çağrı Doğan **, Furkan Batar ** (Dk. 65 Utku İridağ *)


Erkiletspor U-17: İsmail Timurcanlar *, Hasan Yalçın *, M.Gazi Hançer **, Abdullah Öztoprak **, Nurettin Murat ***, Ömer Kaya **, Bekir Arslan * (Dk. 52 Murat Atasever *), M.Sefa *, Melih Pınar *, Bahadır Sarıçiçek **, Atilla Sönmez **


Goller: Abdullah Mortaş Dk. 15, Çağrı Doğan Dk. 64, Hamza Efehan Dk. 72 (Pen.), Ömer Yıldız Dk. 78 ve 80 (OSB Atletikspor), Nurettin Pınar Dk. 16 ve 44 (Erkiletspor)


Krımızı Kart: Bahadır Sarıçiçek dk. 68 (Erkiletspor)

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