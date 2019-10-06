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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda son iki haftaya iddiasız giren iki takımın karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor’u 2-1 yenen Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puan ile kapattı.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda son iki haftaya iddiasız giren iki takımın karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor'u 2-1 yenen Esen Makina Belsinspor haftayı 3 puan ile kapattı.


Stat Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Muhammed Boylu, Harun Soyeşik, Ali Kaçan


E.M. Belsinspor U-17: Burhan Gazi Şahin, Muhammet Yenidoğan, Volkan Bedel, Eren Ayyıldız, Tarık Güneş, Okan Öcal, Safa Murat Aslan, Hasan H. Güllü, Muhettin Talha Şahin, Efe Karabulut, Enes Yıldırım


Kılıçaslan Yıldız U-17: Ahmet Çelik, Arda Biçer, Kurtuluş Şaştım, Yusuf Yalçın, Semih Kurt, Caner Segen, Yusuf Şahin, Emre Akkoyun, Arif Tabaktaş, Selahattin Yanar, Safa Zorlu


Goller: Enes Yıldırım Dk. 22 ve 64 (E.M.Belsinspor), Caner Segen Dk. 75 (Kılıçaslan Yıldız)

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