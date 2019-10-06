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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu maçı Erkiletspor’un 7-0 üstünlüğü ile devam ederken Gültepespor’un sakatlıklar nedeniyle 44.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu maçı Erkiletspor'un 7-0 üstünlüğü ile devam ederken Gültepespor'un sakatlıklar nedeniyle 44. dakikada sahada 7 kişinin altına düşmesi sonrasında tatil edildi. Maç Erkiletspor'un 7-0 üstünlüğü ile noktalanmış oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Fulya Fırat, Nail Berkant Sarıkaya, Esra Yılmaz


Erkiletspor U-17: Osman Gündoğdu, İlker Toprak, Hüseyin Yalçın (Dk. 41 Emircan), Mikail Akdaş, Abdulbaki Öztoprak, Ömer Kaya (Dk. 41 Ahmet Kaan Bekdemir) (Dk. 43 Muhammed Can Poyraz), Bekir Aslan, Muzzafer Kaan İbili, Muhammed Sefa, Nurettin Murat, Muhammet Gazi Tuncer


Gültepespor U-17: Mert Kılıç, Hafız Türk, Kadir Aydoğdu, Işık Polat, Murat Can Kurtar, Ahmet Yılmaz, Aslan Tokat, Mehmet Taşçı, Görkem Yiğit, Mustafa Erginer, Haşim Öztaş


Goller: Muzaffer Kaan İbili Dk. 2, Muhammed Gazi Tuncer Dk. 10, 32 ve 40, Bekir Arslan Dk. 16, Nurettin Murat Dk. 20, Muhammed Sefa Dk. 35 (Erkiletspor)

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