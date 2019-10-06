Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu maçı Erkiletspor'un 7-0 üstünlüğü ile devam ederken Gültepespor'un sakatlıklar nedeniyle 44. dakikada sahada 7 kişinin altına düşmesi sonrasında tatil edildi. Maç Erkiletspor'un 7-0 üstünlüğü ile noktalanmış oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Fulya Fırat, Nail Berkant Sarıkaya, Esra Yılmaz

Erkiletspor U-17: Osman Gündoğdu, İlker Toprak, Hüseyin Yalçın (Dk. 41 Emircan), Mikail Akdaş, Abdulbaki Öztoprak, Ömer Kaya (Dk. 41 Ahmet Kaan Bekdemir) (Dk. 43 Muhammed Can Poyraz), Bekir Aslan, Muzzafer Kaan İbili, Muhammed Sefa, Nurettin Murat, Muhammet Gazi Tuncer

Gültepespor U-17: Mert Kılıç, Hafız Türk, Kadir Aydoğdu, Işık Polat, Murat Can Kurtar, Ahmet Yılmaz, Aslan Tokat, Mehmet Taşçı, Görkem Yiğit, Mustafa Erginer, Haşim Öztaş

Goller: Muzaffer Kaan İbili Dk. 2, Muhammed Gazi Tuncer Dk. 10, 32 ve 40, Bekir Arslan Dk. 16, Nurettin Murat Dk. 20, Muhammed Sefa Dk. 35 (Erkiletspor)