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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda Anadolu Yıldızları ile OSB Atletikspor 1-1 berabere kalırken, OSB Atletikspor adını Play-Off’a yazdırdı.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile OSB Atletikspor 1-1 berabere kalırken, OSB Atletikspor adını Play-Off'a yazdırdı. Anadolu Yıldızları ise umutlarını son haftaya bıraktı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Kemal Deliktaş, Kadir Çelikbaş, İbrahim Özlü


Anadolu Yıldızları U-17: Talha Gürsoy, Mert Can Kılıç, Tahir Koç, Muhammet Kaya (Dk. 65 Furkan Kılıç), Tefik Sarıkaya, Muhammed Emre Şahin, Eray Yazılıtaş, Mesut Göçe, Korhan Hamurcu, İsmail Arslantaş, Ufuk Tatlımısır


OSB Atletikspor U-17: Adem Özdemir, Yiğit Başaran Hava (Dk. 36 Utku İridağ), Emre Karakaya (Dk.27 Abdullah Arpaç), Adem Aksoy, İlhan Sefa Köroğlu, Ali Çakıcı (Dk. 61 Nedim Alibaşoğlu), Furkan Batar, İsa Bıçak (Dk. Yusuf Aydoslu), Abdullah Mortaş, Çağrı Doğan, Emir Kersanlı (Dk. 24 Eren Akçakoyun)


Goller: Korhan Hamurcu Dk. 17 (Anadolu Yıldızları), Abdullah Mortaş Dk. 68 (OSB Atletikspor)

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