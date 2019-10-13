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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda son hafta maçında OSB Atletikspor’a 1-0 mağlup olan Trabzon 3861spor, Play-Off umutlarını başka sezona bıraktı.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda son hafta maçında OSB Atletikspor'a 1-0 mağlup olan Trabzon 3861spor, Play-Off umutlarını başka sezona bıraktı.


STAT: Argıncık 2 No'lu Saha


HAKEMLER: Yusuf Uğurlu, Samet Uzun, Barışcan Ateş


K. OSB. ATLETİK SPOR: Mustafa Kökçöl, Utku İridağ, Celal Çemç, Adem Aksoy, İsa Bıçak (Dk. 55 Ali Çakıcı), Furkan Batar (Dk. 60 Tuncay Kara) , Tunahan Eroğlu (Dk. 60 Onur Besleney), Abdullah Mortaş, Çağrı Doğan (Dk. 67 Yusuf Tolu), Yiğit Başaran Hava(Dk.41 Çağlar Aras)


TRABZON 3861 SPOR: Ömer Faruk Bilgin, Zafer Can Kösedağ, Berat Toprak, Gökdeniz Erdem Teke, Emre Gürbüz, Ali Osman Türkyılmaz, Mehmet Demir (Dk. 70 Yusuf Ekici), Adem Kösedağ (Dk. 60 Berat Kan) Hakkı Turan, Samet Dağlı, Avni Gümüştepe


GOL: Çağrı Doğan Dk. 66 (Atletik Spor)

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