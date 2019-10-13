Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan son hafta maçında Buğdaylıspor, rakibi E.M.Belsinspor'u 2-0 yenerek lige üç puan ile veda etti.

Stat: Argıncık 2 No'lu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Fatih Yıldırım, Muhammed Emin Çolak

E. M. Belsin U-17: Malik Enes Yıldız, Muhammed Yenidoğan, Volkan Bedel, Burhan Gazi Şahin, Ahmet Numan Şekercan (Dk. 53 Yusuf Balcı), Okan Öcal, Osman Köse, Hasan Güllü, Muhittin Talha Şahin, Efe Karabulut, Enes Yıldırım

Buğdaylıspor: Osman Efe Zengin, Yusuf Ardıç, Mustafa Öztürk, Ümit Alptekin, Sami İnkaya, Yusuf Bayram, Furkan Zengin, Ahmet Ersin Gökçek, Mehmet Temizyürek (Dk. 60 Cem Yıldız), Aşkın Okur, Murat Çiftçi

Kırmızı Kartlar: Muhammed Yenidoğan(Dk. 52) , Enes Yıldırım (Dk. 80) , Yusuf Balcı (Dk.80), ( Belsin Spor) Ahmet Ersin Gökçek (Dk. 80), Ümit Alptekin(Dk.80), ( Buğdaylı Spor)

Goller: Mehmet Temizyürek (Dk. 40) , Furkan Zengin (Dk. 70) (Buğdaylıspor)