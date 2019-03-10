Kayseri U-17 Play-Off Grubu’nda iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kayseri Atletikspor, 18.
Kayseri U-17 Play-Off Grubu'nda iddiasını kaybeden iki takımın mücadelesinde Kayseri Atletikspor, 18. dakikada Mustafa Yeşil'in attığı gol ile Yolspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakemler: Oğuzhan Çadır, Özgür Gök, Furkan Uçar
Saha Komiseri: Zehni Nergiz
Kayseri Atletikspor U-17: Selçukhan Çadır, Semih Albay, Adem Aksoy, Emre Şimşek, Yasin Bilir, Çetin Güney, Yusuf Emre, Mustafa Yeşil, Ömer Yıldız, Mecit Kayabaşı, Eray Lafçı
Kayseri Yolspor U-17: Ali Aksoy, Murat Akbulut, Tolgahan Arık, Kaan Sağnak, Emirhan Çalış, Hamit Doğan, Birhat Yağbasan, İsmail Yıldırım, Mustafa Saylağ, Samet Uçar, Furkan Şahin
Gol: Dk.18 Mustafa Yeşil (Atletik)
Kırmızı Kart: Dk.74 Hamit Doğan (Yolspor)